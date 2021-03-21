Неизвестный водитель сбил подростка в алтайском городе и скрылся с места ДТП

ДТП случилось около 08:30 в районе дома № 313.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле синего цвета, при движении по ул. Пролетарская от ул. Жуковского в направлении пер. Коммунистического, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего неустановленный водитель на неустановленном автомобиле с места ДТП скрылся», — сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск».

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.