Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Неизвестный водитель сбил подростка в алтайском городе и скрылся с места ДТП

Очевидцев дорожной аварии ищет полиция Рубцовска — 20 марта на улице Пролетарской водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся.

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

ДТП случилось около 08:30 в районе дома № 313.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле синего цвета, при движении по ул. Пролетарская от ул. Жуковского в направлении пер. Коммунистического, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего неустановленный водитель на неустановленном автомобиле с места ДТП скрылся», — сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск».

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость