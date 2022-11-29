29 ноября
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Автоновости

Машина из сказки. Что за уникальный автомобиль, которому уже 118 лет, продают за 4,5 млн рублей в Барнауле

Реплику Mercedes-Benz Simplex 1904 года выпуска продают за 4,5 млн рублей в Барнауле. Он словно вышел из сказки, на котором ездят принцы и принцессы. Объявление размещено на Авито.

Mercedes-Benz Simplex 1904 года выпуска за 4.5 млн рублей
Mercedes-Benz Simplex 1904 года выпуска за 4.5 млн рублей
Авито

Этот автомобиль — точная копия Mercedes-Benz Simplex 1904 года выпуска. Он повторяет все до мельчайших деталей.

Кузов — белого цвета с позолоченным оборудованием. Капот модели состоит из отполированных стальных листов. С правой стороны, где сидит водитель, установлен клаксон.

Первый автомобиль 1902 года достался американскому миллиардеру и гонщику-энтузиасту Уильяму К. Вандербильту-младшему, основателю кубка Вандербильта.

У автомобиля бензиновый двигатель на 5,3 л, механическая коробка передач и 30 лошадиных сил. Он на полном ходу и проехал уже 10 тыс. км.

На Mercedes-Benz Simplex можно без проблем ездить по городским дорогам. Также его можно использовать для тематических фотосессий и вечеринок.

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