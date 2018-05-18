Машина всмятку: в Алтайском крае водитель ВАЗа впал в кому и влетел в автобус

ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru. ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru. ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru. ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru. ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru.

ДТП произошло на мосту. По предварительной информации, водителю ВАЗа стало плохо за рулем. Он впал в диабетическую кому и автомобиль врезался в автобус, который ехал по встречке.

Водителя легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчина, управляющий автобусом, не пострадал.

На снимках с места ДТП видно, что от сильного удара ВАЗ смяло.

Напомним, вечером 17 мая в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем.

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