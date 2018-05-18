Машина всмятку: в Алтайском крае водитель ВАЗа впал в кому и влетел в автобус

В Баевском районе 18 мая столкнулись легковушка и автобус, сообщает газета "Голос хлебороба".
ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru.
ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru.
ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru.
ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru.
ДТП в Баевском районе. Фото : golos-khleboroba.ru.
ДТП произошло на мосту. По предварительной информации, водителю ВАЗа стало плохо за рулем. Он впал в диабетическую кому и автомобиль врезался в автобус, который ехал по встречке.
Водителя легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчина, управляющий автобусом, не пострадал.
На снимках с места ДТП видно, что от сильного удара ВАЗ смяло.
Напомним, вечером 17 мая в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.