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Автоновости

Машину-«музейный экспонат» продают в Барнауле за 1,2 млн рублей

В Барнауле за 1,2 млн рублей продают яркую голубую Subaru Impreza WRX STI, 2002. Как пишет текущий владелец, машина стоит на паркинге как музейный экспонат, ей не пользуются.

Subaru Impreza WRX STI, 2002.
Subaru Impreza WRX STI, 2002.
Дром.ру

Пробег у авто — 138 тыс. км. Привод — 4WD, правый руль. Машина ест только «топливо 100» от Газпрома.

Колодки, тормозные диски и резина новые.

Подробности — в объявлении.

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