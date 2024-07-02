Машину-«музейный экспонат» продают в Барнауле за 1,2 млн рублей

Пробег у авто — 138 тыс. км. Привод — 4WD, правый руль. Машина ест только «топливо 100» от Газпрома.
Колодки, тормозные диски и резина новые.
Подробности — в объявлении.
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В Барнауле за 1,2 млн рублей продают яркую голубую Subaru Impreza WRX STI, 2002. Как пишет текущий владелец, машина стоит на паркинге как музейный экспонат, ей не пользуются.
Пробег у авто — 138 тыс. км. Привод — 4WD, правый руль. Машина ест только «топливо 100» от Газпрома.
Колодки, тормозные диски и резина новые.
Подробности — в объявлении.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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