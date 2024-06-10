10 июня
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Автоновости

Машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей

Tesla Model 3 2022 года выпуска продают в Москве за 16,6 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей.
Машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей.
«Авито»

Tesla Model 3 — это воплощение передовых технологий и инноваций в мире электромобилей. Эта модель представляет собой идеальное сочетание стиля, производительности и экологичности.

Одной из главных особенностей Tesla Model 3 является ее аккумуляторная батарея, которая обеспечивает впечатляющий запас хода. Благодаря этому вы можете наслаждаться длительными поездками без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно для путешествий на дальние расстояния или ежедневных поездок по городу.

Модель 3 оснащена передовыми системами безопасности, такими как автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и система контроля полосы движения. Эти функции обеспечивают вам уверенность и спокойствие во время вождения.

Дизайн Tesla Model 3 отличается элегантным и современным внешним видом. Внутри вас ждет просторный и комфортабельный салон с высококачественными материалами отделки. Информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном предоставляет доступ к множеству функций, включая навигацию, музыку и связь с интернетом.

Машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей.
Машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей.
«Авито»

Благодаря своей мощности и динамическим характеристикам, Tesla Model 3 предлагает захватывающее вождение. Она легко разгоняется и обеспечивает плавное и уверенное управление.

Если вы ищете современный, экологически чистый и технологически продвинутый автомобиль, то Tesla Model 3 может стать отличным выбором.

Ранее сообщалось, что яркий и достойный автомобиль продают в Сибири за 16,6 млн рублей.

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