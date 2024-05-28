Audi R8 2020 года выпуска продают в Новосибирске. Объявление разместили на "Авито".

Яркий и достойный автомобиль продают в Сибири за 16,6 млн рублей.

Audi R8 2020 года — настоящий спорткар и мечта многих автолюбителей. Для него характерны высочайшая скорость, тяговитость и мускулистая спортивная внешность.

Дизайн

Кузов этого автомобиля внешне узнаваем на 100 %. В фирменном экстерьере отслеживаются острые линии, есть ломаные поверхности и уникальные ребра. Транспортное средство привлекает внимание и восхищает в меру агрессивными нотками.

Ключевые особенности дизайна:

радиаторная решетка сложной формы, имитирующей пчелиные соты;

светодиодные ходовые огни, расположенные в углах передней части кузова;

массивные воздухозаборники, оснащенные вертикально расположенными планками для быстрого и эффективного охлаждения двигателя;

спортивный стиль задней части кузова;

суженные задние светодиодные фонари;

охладители привлекают внимание выделяющимся диффузором;

эффектные патрубки выхлопной системы.

Двигатель

Автомобиль Ауди R8 поставляется с двигателем объемом 5,2 л. В базовой версии его мощность равна 570 лошадиным силам, а в версии Spyder — 620 лошадиных сил. Мотор дает возможность разогнаться до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Если сравнить с характеристиками предыдущей версии, то показатель увеличился на 0,1 с. Максимальная скорость движения премиального автомобиля — порядка 320-325 км/ч.

Ранее сообщалось, что гоночную Lada продают в Сибири за 7,5 млн рублей.

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