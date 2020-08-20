Масштабная реконструкция улицы Попова в Барнауле вышла на финишную прямую

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Попова в Барнауле будут проводиться работы по капитальному ремонту трамвайных путей. В связи с этим движение транспорта по улице Власихинской в районе пересечения с Попова будет приостановлено до 2 сентября. Об этом рассказали в ходе выездного совещания, посвященного вопросам реконструкции этой транспортной магистрали.

Почти на финише

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула предупредили, что движение на участке пересечения улиц Попова и Власихинской будет запрещено. Вечером 21 августа дорожники начнут подготовительные работы — установят соответствующие знаки дорожного движения и нанесут дорожную разметку.

Валерий Ведяшкин,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Перекрытие связано с реконструкцией улицы Попова и с капитальным ремонтом трамвайного переезда на участке дороги Попова — Власихинская. На данном участке это будет последнее масштабное перекрытие, которое вызовет некоторые неудобства. Поэтому просим горожан с пониманием отнестись к ограничениям, заранее выбирать пути объезда и маршруты следования, а также быть внимательными на дорогах и соблюдать требования дорожных знаков.

Валерий Ведяшкин , заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи. Зыкова Дарья

Таким образом, с 21 августа по 2 сентября движение автомобильного транспорта будет осуществляться по улице Попова (со стороны Трактовой) до переезда в сторону Балтийской по встречному направлению. Для трамваев движение будет закрыто по Попова (от Власихинской до остановочного пункта «Пивзавод») в обоих направлениях с 22 часов 21 августа до 5 утра 24 августа.

Строго по плану и даже с опережением

После перекрытия проезжей части начнется фрезеровка на южном и северном участках дороги, перекладка трамвайных путей. «Снимем старый балласт, поменяем шпалы и рельсы, соответственно установим новые. Порядка 11 трамвайных клеток будет демонтировано, поэтому движение трамваев на данном участке физически невозможно. Там будет яма», — рассказал Валерий Багдасарян, директор подрядной организации «ПСК Индустрия».

Сейчас ремонтные работы выполнены на 80%. Полным ходом идет реконструкция участка в границах улиц Трактовой и Власихинской. Ведутся работы по асфальтированию, установке бортового камня, люков ливневой канализации.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи города Барнаула:

К сожалению, перекрытие переезда — единственно возможное техническое решение на этом участке дороги. Но мы надеемся, что в установленные сроки, а может и раньше, трамвайные службы выполнят необходимые работы по переустройству.

Председатель профильного комитета также заявил, что в ближайшее время будет проведен аукцион для определения подрядчика на реконструкцию еще двух участков. Первый — участок на Павловском тракте (от улицы Трактовой до путепровода), второй — дорога, ведущая на Гребной канал. Дополнительные объекты в рамках нацпроекта субсидируются из федерального бюджета.