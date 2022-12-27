Мечта охотника. Что за автомобиль в камуфляже продают за миллион рублей в Барнауле

Chevrolet Niva выделяется на фоне серых городских машин нетипичной окраской. Он прекрасно подойдет для охоты, ведь автомобиль может скрыться в зарослях травы, благодаря камуфляжу.
Салон отделан черной кожей и таканью и вмещает до пяти человек.
«Этот автомобиль устроит тех, кто готов закрыть глаза на некоторые объективные недостатки, но для кого определяющее значение имеют доступная цена, проходимость „Нивы“, более современны внешний вид и интерьер, разнообразие комплектаций», — считают эксперты Drom.ru.
Вместе с автомобилем хозяин предлагает два дорогих комплекта резины — летний и зимний.
У Chevrolet Niva бензиновый двигатель на 1,7 л, механическая коробка передач и 80 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 19 секунд, а его максимальная скорость — 140 км\ч.
По паспорту, автомобиль потребляет 13,2 л в городе, 8,4 — за его пределами и 10,2 в смешанном режиме.
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