Мечта охотника. Что за автомобиль в камуфляже продают за миллион рублей в Барнауле

Chevrolet Niva 2020 года выпуска, раскрашенный в камуфляж, продают за 975 тыс. рублей в Барнауле. У него был только один хозяин. Объявление размещено на Drom.ru.

Chevrolet Niva 2020 года выпуска за миллион рублей

Chevrolet Niva выделяется на фоне серых городских машин нетипичной окраской. Он прекрасно подойдет для охоты, ведь автомобиль может скрыться в зарослях травы, благодаря камуфляжу.

Салон отделан черной кожей и таканью и вмещает до пяти человек.

«Этот автомобиль устроит тех, кто готов закрыть глаза на некоторые объективные недостатки, но для кого определяющее значение имеют доступная цена, проходимость „Нивы“, более современны внешний вид и интерьер, разнообразие комплектаций», — считают эксперты Drom.ru.

Вместе с автомобилем хозяин предлагает два дорогих комплекта резины — летний и зимний.

У Chevrolet Niva бензиновый двигатель на 1,7 л, механическая коробка передач и 80 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 19 секунд, а его максимальная скорость — 140 км\ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 13,2 л в городе, 8,4 — за его пределами и 10,2 в смешанном режиме.