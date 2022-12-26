26 декабря
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Автоновости

Винтажный «стиляга». Что за раритетный внедорожник продают за 1,4 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Blazer K5 1989 года выпуска продают за 1,4 млн рублей в Барнауле. По словам продавца, автомобиль на отличном ходу. Объявление размещено на Авито.

Chevrolet Blazer K5 1989 года выпуска за 1,4 млн рублей
Chevrolet Blazer K5 1989 года выпуска за 1,4 млн рублей
Авито

Chevrolet Blazer K5 выглядит как новенький, благодаря упорным стараниям хозяина. По его словам, сделано в авто немало, и еще есть «куда приложить руку».

«Масло ниоткуда не бежит на землю, ничего нигде не стучит, не гремит», — сообщает продавец.

У автомобиля черный угловатый кузов, салон отделан красной мягкой тканью.

У Chevrolet Blazer K5 бензиновый двигатель на 5 л, механическая коробка передач и 155 лошадиных сил. Владелец проехал на нем немало километров — 10 тыс. км.

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