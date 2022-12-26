Винтажный «стиляга». Что за раритетный внедорожник продают за 1,4 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Blazer K5 1989 года выпуска продают за 1,4 млн рублей в Барнауле. По словам продавца, автомобиль на отличном ходу. Объявление размещено на Авито .

Chevrolet Blazer K5 1989 года выпуска за 1,4 млн рублей

Chevrolet Blazer K5 выглядит как новенький, благодаря упорным стараниям хозяина. По его словам, сделано в авто немало, и еще есть «куда приложить руку».

«Масло ниоткуда не бежит на землю, ничего нигде не стучит, не гремит», — сообщает продавец.

У автомобиля черный угловатый кузов, салон отделан красной мягкой тканью.

У Chevrolet Blazer K5 бензиновый двигатель на 5 л, механическая коробка передач и 155 лошадиных сил. Владелец проехал на нем немало километров — 10 тыс. км.