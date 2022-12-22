22 декабря
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Автоновости

ЗАГС на колесах. Что за роскошный автомобиль для молодоженов продают за 900 тыс. рублей в Барнауле

Chrysler 300C 2004 года выпуска продают за 900 тыс. рублей в Барнауле. Он — долгожданный гость свадеб и любимый транспорт молодоженов. Объявление размещено на Drom.ru.

Chrysler 300C, 2004 года выпуска за 900 тыс. рублей
Chrysler 300C, 2004 года выпуска за 900 тыс. рублей
Drom.ru

Chrysler 300C красивого белого цвета с черной крышей — словно специально под стать платью невесты. Для свадеб его и использовали чаще всего. Ведь он очень вместительный и функциональный.

Салон отделан бежевой кожей. Он вмещает до 10 человек. Для гостей доступен мини-бар, музыкальный центр и телевизор. Столешницы подсвечены неоновым цветом.

А чтобы шумная компания не замерзла в холода или не спарились от жары, для них есть две печки и кондиционер.

У Chrysler 300C бензиновый двигатель на 3.5 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.

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