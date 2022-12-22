ЗАГС на колесах. Что за роскошный автомобиль для молодоженов продают за 900 тыс. рублей в Барнауле

Chrysler 300C 2004 года выпуска продают за 900 тыс. рублей в Барнауле. Он — долгожданный гость свадеб и любимый транспорт молодоженов. Объявление размещено на Drom.ru.

Chrysler 300C красивого белого цвета с черной крышей — словно специально под стать платью невесты. Для свадеб его и использовали чаще всего. Ведь он очень вместительный и функциональный.

Салон отделан бежевой кожей. Он вмещает до 10 человек. Для гостей доступен мини-бар, музыкальный центр и телевизор. Столешницы подсвечены неоновым цветом.

А чтобы шумная компания не замерзла в холода или не спарились от жары, для них есть две печки и кондиционер.

У Chrysler 300C бензиновый двигатель на 3.5 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.