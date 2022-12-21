21 декабря
﻿
Автоновости

Что за авто-красавца на уникальных условиях продают за 2,7 млн рублей в Барнауле

Новенький Omoda C5 продают на уникальных условиях за 2,7 млн рублей в Барнауле. У него технологичный дизайн и есть смарт-технологии. Объявление размещено на Drom.ru.

Omoda C5 2022 года выпуска за 2,7 млн рублей
Omoda C5 2022 года выпуска за 2,7 млн рублей
Drom.ru

Omoda C5 привлекает взгляд внешним видом. Он выкрашен в несколько цветов — белый кузов с черной крышей и красными порогами. Впереди красуется большая решетка радиатора.

Салон отделан кожей оранжевого цвета. Он вмещает до пяти человек. В салоне установили большой бортовой компьютер. Он оборудован сенсорным дисплеем в 10,25 дюймов.

В автомобиле установлены система «Свободные руки» (Hands free) и Bluetooth-связь с мобильным телефоном.

Для безопасности в Omoda C5 есть система кругового обзора и передние датчики парковки, шесть подушек безопасности, автоматическое включение фар в темноте и дворников в дождь.

Автомобиль продают с гарантией в пять лет или на 150 тыс. км пробега.

У Omoda C5 бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач — вариатор и 147 лошадиных сил.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость