Что за авто-красавца на уникальных условиях продают за 2,7 млн рублей в Барнауле

Новенький Omoda C5 продают на уникальных условиях за 2,7 млн рублей в Барнауле. У него технологичный дизайн и есть смарт-технологии. Объявление размещено на Drom.ru.

Omoda C5 2022 года выпуска за 2,7 млн рублей

Omoda C5 привлекает взгляд внешним видом. Он выкрашен в несколько цветов — белый кузов с черной крышей и красными порогами. Впереди красуется большая решетка радиатора.

Салон отделан кожей оранжевого цвета. Он вмещает до пяти человек. В салоне установили большой бортовой компьютер. Он оборудован сенсорным дисплеем в 10,25 дюймов.

В автомобиле установлены система «Свободные руки» (Hands free) и Bluetooth-связь с мобильным телефоном.

Для безопасности в Omoda C5 есть система кругового обзора и передние датчики парковки, шесть подушек безопасности, автоматическое включение фар в темноте и дворников в дождь.

Автомобиль продают с гарантией в пять лет или на 150 тыс. км пробега.

У Omoda C5 бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач — вариатор и 147 лошадиных сил.