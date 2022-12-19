19 декабря
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Автоновости

Ждет своего хозяина. Что за брутальный внедорожник продают за 7 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска продают за 7 млн рублей в Барнауле. Он абсолютно новый и только ждет своего хозяина, говорится в объявлении на drom.ru.

Toyota Land Cruiser за 7 млн рублей в Барнауле
Toyota Land Cruiser за 7 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Габариты Toyota Land Cruiser составляют 4730 — 1770 — 1955. Цвет кузова — белый. Он контрастирует с черными шноркелем и решеткой радиатора.

На крыльях есть небольшой рисунок. Салон отделан тканью, приборная панель украшена вставками бордового цвета. Здесь полная шумоизоляция. Автомобиль вмещает до пяти человек.

Дно автомобиля и колесные арки обработаны от коррозии, утверждает продавец. У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4 л и 228 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. По паспорту, смешанной цикле он потребляет 7,7 л.

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