Ждет своего хозяина. Что за брутальный внедорожник продают за 7 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска продают за 7 млн рублей в Барнауле. Он абсолютно новый и только ждет своего хозяина, говорится в объявлении на drom.ru .

Toyota Land Cruiser за 7 млн рублей в Барнауле

Габариты Toyota Land Cruiser составляют 4730 — 1770 — 1955. Цвет кузова — белый. Он контрастирует с черными шноркелем и решеткой радиатора.

На крыльях есть небольшой рисунок. Салон отделан тканью, приборная панель украшена вставками бордового цвета. Здесь полная шумоизоляция. Автомобиль вмещает до пяти человек.

Дно автомобиля и колесные арки обработаны от коррозии, утверждает продавец. У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4 л и 228 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. По паспорту, смешанной цикле он потребляет 7,7 л.