Ждет своего хозяина. Что за брутальный внедорожник продают за 7 млн рублей в Барнауле

Габариты Toyota Land Cruiser составляют 4730 — 1770 — 1955. Цвет кузова — белый. Он контрастирует с черными шноркелем и решеткой радиатора.
На крыльях есть небольшой рисунок. Салон отделан тканью, приборная панель украшена вставками бордового цвета. Здесь полная шумоизоляция. Автомобиль вмещает до пяти человек.
Дно автомобиля и колесные арки обработаны от коррозии, утверждает продавец. У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4 л и 228 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. По паспорту, смешанной цикле он потребляет 7,7 л.
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