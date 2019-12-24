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Автоновости

Медведев постановил изменить правила сдачи экзаменов для водителей

Постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительское удостоверение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Первые положения вступят в силу в январе, а основные станут действительны с осени, пишет «Коммерсант». Журналисты издания ознакомились с текстом документа.

Дмитрий Медведев и Lada.
Дмитрий Медведев и Lada.
government.ru

Согласно тексту постановления, в частности, теперь обучать водителей можно будет на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

Права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) водитель сможет получить только с 20 лет, а не с 16, как сейчас.

Кандидат в водители не сможет сдать экзамен в автоинспекции, если автошкола не имела образовательной лицензии на момент обучения.

Масштабные изменения

С 1 октября 2020 года начнут действовать более масштабные изменения, касающиеся получасового практического экзамена.

В то же время станет можно аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. В свою очередь, ГИБДД сможет отменять положительный итог экзамена в случае предоставления поддельных документов.

О регламенте

Все подробности будут опубликованы в регламенте приема экзаменов, который будет утвержден приказом МВД, и в рекомендациях для инспекторов, пишет «Росбалт». Ожидается, что эти документы будут готовы к октябрю.

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