Мелкие штрафы за ПДД могут начать автоматически списывать со счетов

Судебные приставы могут начать взимать штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД автоматически и без возбуждения исполнительного производства, следует из поправок к правительственному законопроекту, который готовится в Госдуме. Об этом сообщают "Известия".
Законопроект предполагает, что банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от Федеральной службы судебных приставов.
Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.
Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов заявил "Известиям", что новация может привести к большому количеству ошибок, так как информационные системы российских ведомств несовершенны.
В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.