Мэр Новокузнецка обозвал владельца электрокара «существом из будущего» и обвинил в краже электроэнергии

Он опубликовал фотографию электромобиля, который подзаряжается от уличного столба.

«И до нас прогресс в виде бэушного электромобиля добрался! Вернее не до нас, а до нашего столба. Ладно бы просто до столба. Вот так они и будут пожирать наши ресурсы — существа из будущего! А вот существам из настоящего придётся ответить за воровство электроэнергии, за которую платит городской бюджет! Уверен, труда не составит найти этого Илона Маска!» — написал Кузнецов.