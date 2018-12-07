Мэр Рубцовска объяснил Томенко, почему в городе плохие дороги и когда ждать хороших

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поинтересовался у Фельдмана, почему в третьем по величине городе региона дорожная инфраструктура находится в отвратительном состоянии.

Как Рубцовск довели до того состояния, которым я его нашел этим летом? Вам ничего не выделяли? Или забирали то, что есть? Что вообще происходило?