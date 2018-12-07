Мэр Рубцовска объяснил Томенко, почему в городе плохие дороги и когда ждать хороших

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поинтересовался у Фельдмана, почему в третьем по величине городе региона дорожная инфраструктура находится в отвратительном состоянии.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Как Рубцовск довели до того состояния, которым я его нашел этим летом? Вам ничего не выделяли? Или забирали то, что есть? Что вообще происходило?
Дмитрий Фельдман ответил, что до 2016 года на ремонт дорог в Рубцовске тратили около 35−40 млн рублей ежегодно. Это чрезвычайно мало: пока ремонтировали одну дорогу, разрушались десятки других. В 2017 году бюджет на ремонт увеличился до 60 млн, а в 2018 — до 80. Из них 72 млн дал край, остальное добавил город.
На эти деньги отремонтировали 7,7 км дорог, в том числе в западной части Рубцовска, где нормальный ремонт не видели десятилетиями. «Люди сразу почувствовали, что теперь можно нормально разъехаться, что процесс пошел», — сказал мэр.
Градоначальник заверил, что город готов освоить 100 миллионов в 2019 году. Он добавил, что в Рубцовске готовят обсуждение с жителями, какие дороги ремонтировать в первую очередь. «Хотя можно брать любые, кроме сделанных в последние годы», — сказал Дмитрий Фельдман.
Напомним, в конце ноября жители Рубцовска в видеообращении пожаловались Томенко на убитые дороги в их городе.