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Мэр Рубцовска объяснил Томенко, почему в городе плохие дороги и когда ждать хороших

Если вкладывать по 80−100 млн рублей в ремонт дорог Рубцовска, как это планируют краевые власти, к 2022−2023 годам их удастся привести в нормативное состояние. Об этом заявил глава Рубцовска Дмитрий Фельдман на заседании правительства.

Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года
vk.com/rubcovsk_incident

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поинтересовался у Фельдмана, почему в третьем по величине городе региона дорожная инфраструктура находится в отвратительном состоянии.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Как Рубцовск довели до того состояния, которым я его нашел этим летом? Вам ничего не выделяли? Или забирали то, что есть? Что вообще происходило?

Дмитрий Фельдман ответил, что до 2016 года на ремонт дорог в Рубцовске тратили около 35−40 млн рублей ежегодно. Это чрезвычайно мало: пока ремонтировали одну дорогу, разрушались десятки других. В 2017 году бюджет на ремонт увеличился до 60 млн, а в 2018 — до 80. Из них 72 млн дал край, остальное добавил город.

На эти деньги отремонтировали 7,7 км дорог, в том числе в западной части Рубцовска, где нормальный ремонт не видели десятилетиями. «Люди сразу почувствовали, что теперь можно нормально разъехаться, что процесс пошел», — сказал мэр.

Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске
Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске
ok.ru/bespredelrubsovsk

Градоначальник заверил, что город готов освоить 100 миллионов в 2019 году. Он добавил, что в Рубцовске готовят обсуждение с жителями, какие дороги ремонтировать в первую очередь. «Хотя можно брать любые, кроме сделанных в последние годы», — сказал Дмитрий Фельдман.

Напомним, в конце ноября жители Рубцовска в видеообращении пожаловались Томенко на убитые дороги в их городе.

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