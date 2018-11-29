«Обещал энергию развития»: жители Рубцовска в видеообращении пожаловались Томенко на убитые дороги

Депутат Рубцовского городского совета от ЛДПР Владимир Горбачев от имени жителей города попросил помощи у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В ролике сказано о плохом качестве дорог и других проблемах Рубцовска.

Владимир Горбачев показал губернатору качество дорог Рубцовска и попросил включить город в какую-либо из программ по дорожному строительству на 2019 год. Он отметил, что дороги оставляют желать лучшего. Также он добавил, что несколько лет не меняется бюджет города.

Ролик доступен здесь.

В Рубцовске — самые убитые дороги, самые маленькие зарплаты. Градообразующие предприятия разрушены. Просим помощи у губернатора — он обещал энергию развития, — говорится в описании к видео.

Владимир Горбачев добавил, что из-за нехватки денег город не может участвовать в программе «Молодая семья».

Софинансирование программы 50 на 50 краевым и городским бюджетами не позволяет воспользоваться программой в полной мере, — отметил он.

Напомним, 15 ноября министр финансов края Владимир Притупов на заседании рабочей группы по бюджету в АКЗС заявил, что Рубцовск не провел нужную работу и не создал агломерацию, что позволило бы ему участвовать в федеральных программах по ремонту дорог. По данным, которые озвучил Притупов, Рубцовск в 2019 году может претендовать лишь на краевую субсидию в 32 млн рублей.

Однако глава Рубцовска Дмитрий Фельдман опроверг информацию о том, что город лишился больших денег из-за нерасторопности местных чиновников. По его словам, Рубцовск в 2019 году получит 100 млн рублей на ремонт дорог. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.