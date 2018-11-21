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Мэр Рубцовска опроверг обвинения в нерасторопности при получении денег на ремонт дорог

Рубцовск в 2019 году получит 100 млн рублей на ремонт дорог. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, сообщил altapress.ru глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. Он опроверг информацию о том, что город лишился больших денег из-за нерасторопности местных чиновников.

Дмитрий Фельдман
Дмитрий Фельдман
Altapress.ru

Напомним, 15 ноября министр финансов края Владимир Притупов на заседании рабочей группы по бюджету в АКЗС заявил, что Рубцовск не провел нужную работу и не создал агломерацию, что позволило бы ему участвовать в федеральных программах по ремонту дорог. По данным, которые озвучил Притупов, Рубцовск в 2019 году может претендовать лишь на краевую субсидию в 32 млн рублей.

Дмитрий Фельдман объяснил: чтобы попасть в федеральный нацпроект, Рубцовску нужно было сформировать агломерацию численностью не менее 300 тыс. человек. В городе проживают всего 144 тыс., а в радиусе 30 км — еще лишь около 30 тыс. человек. Поэтому претендовать на федеральные деньги Рубцовск никак не мог.

Это подтвердил начальник дорожно-транспортного управления минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин. По его словам, в Алтайском крае лишь две агломерации попали в федеральную программу «Безопасные и качественные автодороги» — барнаульская (включает Новоалтайск) и бийская. Для Рубцовска разработали аналогичную программу, но краевого уровня. По ней в 2019 году в город планируют транслировать 100 млн рублей, сообщил краевой чиновник.

Фельдман предполагает, что претензии в адрес мэрии Рубцовска прозвучали по ошибке.

Дмитрий Фельдман,
мэр Рубцовска:

Мы как пионеры выполнили все, что от нас требуется. В СМИ пишут, что мы не освоили деньги в этом году. Это неправда, все работы выполнены, сданы, готовим последние расчеты с дорожниками. Нам это очень нужно, мы готовы освоить и больше средств.

Цифра

В начале 2018 года Рубцовск получил на ремонт дорог 32 млн рублей. Летом эту сумму увеличили на 40 млн рублей, до 72 млн.

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