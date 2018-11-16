Рубцовск остался без больших денег на ремонт дорог из-за нерасторопности местных властей

Рубцовск не провел нужную работу по созданию агломерации, которая бы позволила ему претендовать на участие в федеральных программах по ремонту дорог. В отличие от Барнаула, Бийска и Новоалтайска, город не сможет получить более весомые средства. Об этом 15 ноября рассказал министр финансов края Владимир Притупов на заседании рабочей группы по бюджету в АКЗС.

Почему «пролетел» Рубцовск?

Увеличить объем средств на ремонт рубцовских дорог ко второму чтению бюджета края просила фракция ЛДПР. Ее руководитель Владимир Семенов и поинтересовался у Притупова, почему роста не произошло. «За что так с Рубцовском?» — спросил он, указав, что даже Новоалтайск получит на эти цели больше денег.

Министр пояснил: Барнаул и Новоалтайск объединились в агломерацию и подготовили все нужные документы для участия в федеральной программе «Безопасные качественные дороги» (БКД), то же самое сделали и Бийск. Поэтому они получат увеличенный объем средств. А Рубцовск, единственный из крупных городов, эту работу не завершил.

Притупов напомнил, что в 2017 году в программе участвовал только Барнаул, в 2018 — столица края объединилась с Новоалтайском, а в 2019 году к ним присоединится и Бийск.

Рубцовску в 2018 году край и так значительно увеличил финансирование дорожных работ в течение года, сказал министр.

Тем временем мэрия Рубцовска выставила на аукцион работы по созданию проекта ремонта улично-дорожной сети в Рубцовске. Начальная цена — 5 млн рублей. Заявки принимают с 14 ноября, торги пройдут 3 декабря. Победитель должен будет в течение 10 дней после подписания контракта предоставить готовый документ.

Согласно техзаданию, отремонтировать в будущем планируется 9,1 км дорог на 10 участках дорог. Предельная стоимость ремонта должна составить 132 млн рублей.

Сколько получат города края на дороги?

Субсидии из бюджета края городам будут следующие:

Барнаул — 156,9 млн ( + по БКД 580 млн),

+ по БКД 580 млн), Бийск — 47,7 млн ( + по БКД 200 млн),

+ по БКД 200 млн), Новоалтайск — 46,5 млн ( + по БКД 50 млн),

+ по БКД 50 млн), Рубцовск — 32,5 млн,

Заринск — 10,5 млн,

Славгород — 9 млн,

Белокуриха — 8,4 млн,

Алейск — 6,5 млн,

Яровое — 4 млн,

ЗАТО Сибирский — 2,7 млн рублей.

Из районов больше всех получат: Кулундинский (5,8 млн), Первомайский (5,6 млн), Каменский (5,3 млн), Тальменский (4,8 млн), Павловский (4,2 млн).

А меньше всего достанется Волчихинскому, Ельцовскому, Косихинскому, Красногорскому, Новичихинскому, Солтонскому и Усть-Калманскому районам. Им дадут лишь по 400 тыс. рублей на год.

Напомним, в октябре стало известно, что при распределении средств на ремонты дорог городам и районам края в 2019 году минфин стал учитывать дополнительный критерий. Если раньше во внимание принималась только протяженность дорог в муниципалитете, то теперь еще и виды покрытий. Чем больше асфальта — тем больше денег. Однако некоторые главы комментировали altapress.ru: ремонт асфальтового полотна, конечно дороже, но цена очистки дорог от снега одинаковая для любого вида покрытия.