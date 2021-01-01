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Автоновости

Мэрия Барнаула обещает, что дорожники будут работать без выходных

Дорожная служба МБУ «Автодорстрой» будет чистить городские улицы от снега и наледи без выходных, сообщает мэрия Барнаула. А вывоз снега при необходимости будет организован в круглосуточном режиме.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
пресс-служба УФСИН

В мэрии сообщили, что с 31 декабря по 3 января на дороги выведут 32 единицы техники в смену.

А с 3 по 11 января — от 60 до 140 единиц в зависимости от погоды и с привлечением спецтехники сторонних организаций.

Чиновники пообещали: в праздничные дни чистоту улиц будут обеспечивать около 140 рабочих.

На площади Сахарова разбирают новогодний городок 14 января 2020
На площади Сахарова разбирают новогодний городок 14 января 2020
Анна Зайкова

Особое внимание будет уделяться очистке основных городских проспектов и улиц, а также новогодних городков на площади Сазарова и в каждом районе Барнаупа.

«В случае необходимости будет производиться ремонт ледовых конструкций и горок. Работы по уборке от снега здесь будут осуществляться ежедневно, за территорией закреплена техника и дворники для уборки снега и мусора», — обещают в мэрии.

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