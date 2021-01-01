Мэрия Барнаула обещает, что дорожники будут работать без выходных

Дорожная служба МБУ «Автодорстрой» будет чистить городские улицы от снега и наледи без выходных, сообщает мэрия Барнаула. А вывоз снега при необходимости будет организован в круглосуточном режиме.

В мэрии сообщили, что с 31 декабря по 3 января на дороги выведут 32 единицы техники в смену.

А с 3 по 11 января — от 60 до 140 единиц в зависимости от погоды и с привлечением спецтехники сторонних организаций.

Чиновники пообещали: в праздничные дни чистоту улиц будут обеспечивать около 140 рабочих.

На площади Сахарова разбирают новогодний городок 14 января 2020 Анна Зайкова

Особое внимание будет уделяться очистке основных городских проспектов и улиц, а также новогодних городков на площади Сазарова и в каждом районе Барнаупа.

«В случае необходимости будет производиться ремонт ледовых конструкций и горок. Работы по уборке от снега здесь будут осуществляться ежедневно, за территорией закреплена техника и дворники для уборки снега и мусора», — обещают в мэрии.