Мэрия Барнаула согласилась сделать выделенные полосы для общественного транспорта

В мэрии детально ознакомились с обращением жителей о необходимости выделенных полос и экономтарифа, заявил первый заместитель главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
Дорожный комитет активно работает над тем, чтобы организовать отдельные полосы для общественного транспорта на пр. Ленина и Строителей. Предложения, расчеты, схемы и планы экспертная группа должна предоставить в конце 2019 года.
Введение специального тарифа чиновник также поддержали и начали разрабатывать проект внедрения.
Предполагается, что это будет единый билет и тариф на различные виды общественного транспорта. При таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу.