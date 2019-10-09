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Автоновости

Мэрия Барнаула согласилась сделать выделенные полосы для общественного транспорта

В Барнауле появятся выделенные полосы для общественного транспорта и специальный тариф на муниципальных маршрутах. Такое решение приняли в администрации города, сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Проспект Ленина в Барнауле.
Проспект Ленина в Барнауле.
Михаил Хаустов

В мэрии детально ознакомились с обращением жителей о необходимости выделенных полос и экономтарифа, заявил первый заместитель главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Дорожный комитет активно работает над тем, чтобы организовать отдельные полосы для общественного транспорта на пр. Ленина и Строителей. Предложения, расчеты, схемы и планы экспертная группа должна предоставить в конце 2019 года.

Введение специального тарифа чиновник также поддержали и начали разрабатывать проект внедрения.

Предполагается, что это будет единый билет и тариф на различные виды общественного транспорта. При таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу.

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