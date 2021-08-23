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Автоновости

Мерцающая дорожная разметка впервые появилась на опасном участке в Сибири

В Красноярском крае впервые появилась импульсная разметка на аварийно-опасном участке федеральной трассы Р-257 «Енисей», сообщает региональная ГИБДД.

Импульсная (мерцающая) разметка на дороге. Красноярский край.
Импульсная (мерцающая) разметка на дороге. Красноярский край.
кадр из видео.

Необычная светящаяся разметка нанесена на пешеходном переходе и сложном спуске скоростной трассы «Красноярск-Дивногорск».

«Маячки, вмонтированные в дорожное покрытие, начинают работать с наступлением темноты, когда видимость ухудшается. Световые сигналы обозначают осевую разделительную линию и четко указывают направление движения, что особенно важно на опасных участках дороги», — отметили в ведомстве.

«Светильники закреплены в покрытии так, чтобы не мешать движению, и могут выдержать наезд даже тяжелого грузовика», — подчеркнули в ГИБДД.

Работают маячки от встроенных солнечных батарей, устойчивы к перепадам температуры и полностью автономны.

Ранее сообщали, что в Сибири установят умные камеры, которые увидят машины даже с выключенными фарами.

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