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Автоновости

В Сибири установят умные камеры, которые увидят машины даже с выключенными фарами

На сибирских дорогах установят камеры, которые с помощью искусственного интеллекта будут определять автомобили с выключенными фарами, сообщает Autonews.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Камеры будут фиксировать такое нарушение, как невключенные ходовые огни и неработающие фары ближнего света.

«Технология станет доступна сразу в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области», — отмечает издание.

Новую функцию запустят ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее.

Разработчик технологии отметил, что выявлять свет фар будет нейросеть — и это очень сложная задача.

Автомобиль. Фара.
Автомобиль. Фара.
СС0

«Если днем при ярких лучах света едет серебристый автомобиль, то понять, горят у него фары или нет, довольно сложно. Этим занимается нейросеть. Она находит фары и определяет, есть там свечение или нет», — пояснил гендиректор компании «Астралаб» Сергей Ласкин.

Он заверил, что для нейросети не составит проблем разобраться с разными моделями световой оптики от разных автопроизводителей.

Эксперты отметили, что административный штраф с использованием данных, полученных с камер, вполне возможен — за езду без света, что регулируют ПДД.

Как обжаловать такие штрафы, юристы пока не представляют, поскольку для начала нужно изучить первые образцы фиксации.

Ранее на сибирских трассах установили камеры, которые будут следить за камерами.

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