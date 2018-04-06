Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

"Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать", — сказал замглавы Минфина.

Моисеев также пояснил, что в предыдущей версии законопроекта содержались предложения, которые могли привести к уходу с рынка легальных операторов такси.

Такси является единственным видом пассажирского транспорта, который не попадает под действие закона об обязательном страховании перевозчиков (ОСГОП). Вследствие чего пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где самая большая компенсация за гибель пассажира составляет около 500 тысяч рублей, в то время как по закону об ОСГОП она составляет 2,025 миллиона рублей.

Закон должен вступить в силу только спустя год после официального опубликования. В течение 60 дней после вступления в силу перевозчики будут обязаны застраховать ответственность, пишет ura.ru. Этот законопроект вносился в Госдуму в январе, однако тогда правительство его не поддержало.

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