Минобороны купит люксовую легковушку за 30 млн рублей

Министерство обороны РФ намерено приобрести автомобиль бизнес-класса за 30 миллионов рублей, пишет Znak.com , ссылаясь на сайт госзакупок.

Автомобиль будет предназначен «для обеспечения служебной деятельности» руководящего состава ведомства.

Минобороны уже объявило тендер, аукцион будет закрытым. Никакой документации нет, но ведомство выделило на эти цели 30 млн рублей.

«Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта РФ», — говорится в заявке.

Согласно постановлению российского правительства от января 2017 года, Минобороны РФ не может покупать «происходящие из иностранных государств» товары, в том числе автомобили, пишет bfm.ru. Цена на российский Aurus — автомобиль класса люкс — начинается от 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова разработает авиационный вариант автомобильного двигателя Aurus, на основе которого создана линейка машин премиального класса, включая президентский кортеж.