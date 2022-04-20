Минпромторг: к автомобилям могут снизить требования по экологичности

Минпромторг подготовил проект решения о временном смягчении требований, в том числе экологических, к производству автомобилей на фоне санкционного давления.

В проекте прописаны новые правила оценки соответствия машин, выпускаемых в особый период, упрощенным требованиям, сообщает «Интерфакс».

Проект документа внесен в правительство.

«В условиях санкционного давления со стороны недружественных государств эта мера поможет и производителям транспортных средств, и нашим покупателям. Такой особый период предлагается установить до 1 февраля 2023 и случае необходимости может быть продлен. Решение расширит номенклатуру транспортных средств и позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор, в том числе на более доступные автомобили», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в России могут разрешить производить автомобили экологического класса «Евро-0».

Документ призван упростить требования к выпускаемым в стране автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов (численность сотрудников более 5 тысяч человек), а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.