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Автоновости

Минпромторг: к автомобилям могут снизить требования по экологичности

Минпромторг подготовил проект решения о временном смягчении требований, в том числе экологических, к производству автомобилей на фоне санкционного давления.

Дмитрий Медведев на АвтоВАЗе.
Дмитрий Медведев на АвтоВАЗе.
government.ru

В проекте прописаны новые правила оценки соответствия машин, выпускаемых в особый период, упрощенным требованиям, сообщает «Интерфакс».

Проект документа внесен в правительство.

«В условиях санкционного давления со стороны недружественных государств эта мера поможет и производителям транспортных средств, и нашим покупателям. Такой особый период предлагается установить до 1 февраля 2023 и случае необходимости может быть продлен. Решение расширит номенклатуру транспортных средств и позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор, в том числе на более доступные автомобили», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в России могут разрешить производить автомобили экологического класса «Евро-0».

Документ призван упростить требования к выпускаемым в стране автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов (численность сотрудников более 5 тысяч человек), а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.

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