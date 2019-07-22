Минтранс рассказал, будут ли сносить жилые дома ради обхода Барнаула

В министерстве транспорта Алтайского края опровергли слухи о том, что для строительства дороги в обход Барнаула потребуется сносить жилые дома. Проектирование велось так, чтобы максимально исключить снос построек.

Заместитель начальника «Алтайавтодора» по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов заявил, что сноса жилых строений или каких-то построек не предусмотрено.

В постановлении указаны конкретные адреса, но номера жилых домов названы для ориентира, пояснили в ведомстве.

«Если смотреть на кадастровую карту по кадастровому номеру, то это автомобильная заправка. Она находится на существующей автомобильной дороге. Проектируемый обход Барнаула будет пересекать эту дорогу развязкой, и с этой развязки предусмотрен съезд. И как раз этот съезд затрагивает часть этого земельного участка, на котором располагается автозаправочная станция. Всего лишь край земельного участка для нужд съезда автомобильной дороги будет изъят», — привел пример Строганов.

Напомним, 102 земельных участка в Первомайском, Павловском, Калманском районах и городе Барнауле будут изъяты у собственников из-за строительства дороги «Обход Барнаула с мостом через Обь». Постановление об этом подписал губернатор Виктор Томенко 12 июля.

Участки относятся к категориям земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и промышленности, энергетики, транспорта.

Новая дорога позволит соединить федеральные трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», Р-256 «Новосибирск — Бийск — Ташанта», а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой «Барнаул — Павлодар — Астана».