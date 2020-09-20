Мишустин включил Алтайский край в число регионов, которым купят хорошую дорожную технику

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств федерального бюджета Алтайскому краю для покупки дорогостоящей дорожной и строительной техники.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.

Дополнительные средства регион получит в рамках программы оказания помощи 10 самым отсталым в социально-экономическом плане регионам России. Этот список был составлен в 2019 году.

Средства федерального бюджета можно будет потратить на приобретение передвижного асфальтобетонного завода, буровой установки, седельного тягача, мобильных бетонно-растворных узлов, автогрейдеров, снегоуборочной техники и комбинированных дорожных машин, пишет ТАСС.

Какая именно сумма будет направлена Алтайскому краю, в тексте постановления не уточняется.

Сайт правительства лишь отмечает, что покупка дорожно-строительной техники — один из пунктов программы по выходу Алтайского края из группы бедных регионов.