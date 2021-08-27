Ущерб, принесенный женщинами 40−50 лет, на 19% ниже среднего, дамами бальзаковского возраста (30−40 лет) — на 15% меньше, представительницами прекрасного пола от 18 до 30 лет — на 5%.
В целом же, автолюбительницы наносят наименьший вред авто других водителей в ДТП.
Больше всего виновников аварий среди мужчин 30−40 лет и женщин 50 лет. Убытки в результате аварий данных категорий граждан на 11% больше среднего.
А вот у мужчин 40−50 лет данный показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий — выше. Например, автовладельцы 18−30 лет наносят ущерб на 7% выше, более преклонного возраста (старше 50 лет) — на 2%.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. С 22 августа автолюбители могут приобрести полис ОСАГО без диагностической карты.
Справка
Стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя определяется индивидуально и зависит, преимущественно, от качества вождения. Кроме того, при расчете немаловажную роль играют такие факторы, как возраст, стаж, страховая история, модель, год выпуска его транспортного средства, территория эксплуатации, цель использования машины (личная, такси, коммерческая) и другие.