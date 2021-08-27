Женщины 40−50 лет качественнее управляют автомобилями, считают эксперты страховой компании «Согласие». А наибольший ущерб другим участникам дорожного движения чаще всего наносят мужчины 30−40 лет и женщины старше 50 лет. Результаты исследования статистики по выплатам по «автогражданке» опубликовало издание «За рулем».

Ущерб, принесенный женщинами 40−50 лет, на 19% ниже среднего, дамами бальзаковского возраста (30−40 лет) — на 15% меньше, представительницами прекрасного пола от 18 до 30 лет — на 5%.

В целом же, автолюбительницы наносят наименьший вред авто других водителей в ДТП.

Больше всего виновников аварий среди мужчин 30−40 лет и женщин 50 лет. Убытки в результате аварий данных категорий граждан на 11% больше среднего.

ДТП. Авария. Михаил Хаустов

А вот у мужчин 40−50 лет данный показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий — выше. Например, автовладельцы 18−30 лет наносят ущерб на 7% выше, более преклонного возраста (старше 50 лет) — на 2%.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. С 22 августа автолюбители могут приобрести полис ОСАГО без диагностической карты.