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Автоновости

Момент переворота иномарки в Барнауле попал на видео

Свидетель утренней аварии на пересечении ул. 50 лет СССР и Георгиева опубликовал в группе «Инцидент Барнаул» запись с видеорегистратора, на которую попал момент переворота Toyota Ipsum.

Автомобиль перевернулся на перекрестке.
Автомобиль перевернулся на перекрестке.
Barnaul22

«Интересно куда он смотрел «, «Еще и перед наездом на газ надавил, видимо попутал педали», — комментируют барнаульцы.

Также комментаторы полагают, что водитель иномарки был под градусом.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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