Момент переворота иномарки в Барнауле попал на видео

«Интересно куда он смотрел «, «Еще и перед наездом на газ надавил, видимо попутал педали», — комментируют барнаульцы.
Также комментаторы полагают, что водитель иномарки был под градусом.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Свидетель утренней аварии на пересечении ул. 50 лет СССР и Георгиева опубликовал в группе «Инцидент Барнаул» запись с видеорегистратора, на которую попал момент переворота Toyota Ipsum.
«Интересно куда он смотрел «, «Еще и перед наездом на газ надавил, видимо попутал педали», — комментируют барнаульцы.
Также комментаторы полагают, что водитель иномарки был под градусом.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
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