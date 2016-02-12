«Мороз крепчал»: барнаульцы не оценили предложение мэрии пересесть на велосипеды

Жители Барнаула неоднозначно восприняли предложение администрации города пересесть на велосипеды , так как это разумная альтернатива автомобилю даже зимой. «Зима, любовь, велосипед!», — говорят в мэрии, «Совсем уже что ли кукухой поехали», — пишут барнаульцы.

Горожане пишут в группе Barnaul22, что в такую погоду все просто «поубиваются» на дорогах, на которых к тому же нет велодорожек, а по тротуарам не пройти и пешком.

Негативные и скептические комментарии взяли преимущество.

«Что за пропаганда? Делать отморозить половые органы. Да и было бы, где ездить — по дороге нельзя. На дороге сбить могут».

«Разумная альтернатива автомобилю даже зимой, если разума нет, то тогда, конечно, да».

«Инициаторы, а то, что на дорогах даже на шипах тормозишь полчаса, а на ледяных шишках нормально не едут даже 4-колесные агрегаты — вы не в курсе?».

«У большинства сейчас горит по поводу что „опасно и нет условий“. Ну так и есть. Отчасти акция призвана к тому, чтобы обозначить проблему, создать заинтересованность общества в альтернативе при создании благоприятных условий и как-то повлиять на движение в создании этих условий. Чуть перефразирую пост — если бы были условия для велосипедистов как в Канаде или Норвегии, где можно безопасно и быстрее чем на авто добраться до нужного места, вы бы попробовали пересесть на велосипед?».

«У нас велодорожек даже нет, какой может быть велик».

«Кто-то и без праздника на велике катается зимой, кому-то интересно будет в этот день пересесть на велик, а кто-то просто будет возмущаться и ныть, Каждый сделает свой выбор».

Для тех , кто решится

Для желающих прокатиться до работы по снегу у Нулевого километра 14 февраля с 7 до 10 часов будет работать энергетическая точка. Здесь организуют тематическую фотозону, велосипедистам предложат угощения и вело-аксессуары.

Участники акции смогут поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #наработунавелосипеде22.