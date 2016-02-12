«Мороз крепчал»: барнаульцы не оценили предложение мэрии пересесть на велосипеды

Горожане пишут в группе Barnaul22, что в такую погоду все просто «поубиваются» на дорогах, на которых к тому же нет велодорожек, а по тротуарам не пройти и пешком.
Негативные и скептические комментарии взяли преимущество.
«Что за пропаганда? Делать отморозить половые органы. Да и было бы, где ездить — по дороге нельзя. На дороге сбить могут».
«Разумная альтернатива автомобилю даже зимой, если разума нет, то тогда, конечно, да».
«Инициаторы, а то, что на дорогах даже на шипах тормозишь полчаса, а на ледяных шишках нормально не едут даже 4-колесные агрегаты — вы не в курсе?».
«У большинства сейчас горит по поводу что „опасно и нет условий“. Ну так и есть. Отчасти акция призвана к тому, чтобы обозначить проблему, создать заинтересованность общества в альтернативе при создании благоприятных условий и как-то повлиять на движение в создании этих условий. Чуть перефразирую пост — если бы были условия для велосипедистов как в Канаде или Норвегии, где можно безопасно и быстрее чем на авто добраться до нужного места, вы бы попробовали пересесть на велосипед?».
«У нас велодорожек даже нет, какой может быть велик».
«Кто-то и без праздника на велике катается зимой, кому-то интересно будет в этот день пересесть на велик, а кто-то просто будет возмущаться и ныть, Каждый сделает свой выбор».
Для тех, кто решится
Для желающих прокатиться до работы по снегу у Нулевого километра 14 февраля с 7 до 10 часов будет работать энергетическая точка. Здесь организуют тематическую фотозону, велосипедистам предложат угощения и вело-аксессуары.
Участники акции смогут поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #наработунавелосипеде22.
«Основная цель акции показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии. Велосипед — самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 км, по городу можно передвигаться, избегая пробок», — отметили в администрации Барнаула.