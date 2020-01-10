В Барнауле 5 января Старый мост закрыли на двухгодичный ремонт. В настоящее время работы на объекте идут полным ходом. Altapress.ru побывал на месте и выяснил, что именно делают специалисты.

На пути к мосту несколько знаков сообщают о том, что проезд по нему закрыт. Но это не останавливает некоторых автомобилистов. Пока мы шли к мосту, несколько машин доехали до ограничительных блоков и были вынуждены развернуться обратно.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Дорога к мосту была расчищена, туда-сюда то и дело ездили грузовики. Несмотря на мороз, который возле реки ощущается острее, на самом объекте кипит работа. При нашем присутствии дорожники проводили фрезеровку асфальтобетонного покрытия.

По данным минтранса Алтайского края, в январе также запланировано устройство строительной площадки и бытового городка, демонтаж металлического перильного ограждения, а также разборка дорожной одежды и железобетонного монолитного бордюрного ограждения.

Что сделают еще

В дальнейшем рабочие бригады приступят к демонтажу различных швов, водоотводных сооружений и железобетонных плит. После работ на основной части моста, перейдут к эстакадам. Там полностью заменят балки пролетов. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнется обустройство мостового полотна.

Общая стоимость затрат на проведение ремонтных работ вместе с разработанными проектными документам составляет 1,1 млрд рублей.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Все работы выполняет подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4».

Напомним, габариты существующего моста останутся неизменными. Согласно нормативам, следующий ремонт может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

За железнодорожную часть моста отвечает «РЖД». Автомобильная часть перешла в федеральную собственность и поступила на баланс ФКУ Упрдор «Алтай».

Как ездят автобусы

Altapress.ru писал, что на время ремонта некоторый общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам. Схему движения автобусов можно посмотреть здесь.

Справка

Старый Обской мост с железнодорожным полотном был построен и открыт для эксплуатации в Барнауле еще в 1915 году. В 1955 году по нему было открыто автомобильное движение, сообщает официальный сайт города.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Аварийным мост признали сразу после его 100-летия. Но ремонт все время откладывался, потому что федеральные, краевые и муниципальные чиновники долго решали, из какого бюджета будут оплачиваться все расходы.