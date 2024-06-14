Мощность, скорость и комфорт. Спортивный автомобиль продают в Омске за 31,2 млн рублей

McLaren Artura 2023 года выпуска продают в Омске за 31,2 млн рублей. Объявление разместили на "Авито"

McLaren Artura — это спортивный автомобиль, который сочетает в себе мощность, скорость и комфорт. Он является одним из самых современных и технологически продвинутых автомобилей в своем классе.

Основные характеристики

Двигатель: 3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и гибридной системой.

Мощность: 671 л.с. (493 кВт).

Разгон до 100 км/ч: 3 секунды.

Максимальная скорость: более 330 км/ч.

Трансмиссия: автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Привод: полный привод.

Автомобиль оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают ему высокую производительность и управляемость. Среди них:

Система управления вектором тяги.

Адаптивная подвеска.

Электронная система стабилизации.

Система контроля тяги.

Спортивный автомобиль продают в Омске за 31,2 млн рублей. "Авито"

Artura имеет стильный и современный дизайн, который подчеркивает его спортивный характер. Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов и оснащен всеми необходимыми удобствами для водителя и пассажиров.

В целом, McLaren Artura — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный, быстрый и комфортный спортивный автомобиль. Он подойдет как для повседневной езды, так и для участия в гонках.

Ранее сообщалось, что машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей.

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