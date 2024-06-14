Мощность, скорость и комфорт. Спортивный автомобиль продают в Омске за 31,2 млн рублей

McLaren Artura — это спортивный автомобиль, который сочетает в себе мощность, скорость и комфорт. Он является одним из самых современных и технологически продвинутых автомобилей в своем классе.
Основные характеристики
- Двигатель: 3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и гибридной системой.
- Мощность: 671 л.с. (493 кВт).
- Разгон до 100 км/ч: 3 секунды.
- Максимальная скорость: более 330 км/ч.
- Трансмиссия: автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.
- Привод: полный привод.
Автомобиль оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают ему высокую производительность и управляемость. Среди них:
- Система управления вектором тяги.
- Адаптивная подвеска.
- Электронная система стабилизации.
- Система контроля тяги.
Artura имеет стильный и современный дизайн, который подчеркивает его спортивный характер. Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов и оснащен всеми необходимыми удобствами для водителя и пассажиров.
В целом, McLaren Artura — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный, быстрый и комфортный спортивный автомобиль. Он подойдет как для повседневной езды, так и для участия в гонках.
Ранее сообщалось, что машину с идеальным сочетанием стиля продают за 16, 6 млн рублей.
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