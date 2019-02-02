Можно не уехать. На автовокзале Барнаула массово отменяют рейсы

Перевозчики массово отменяют рейсы, запланированные на 1−3 февраля. Об этом сообщает Барнаульский автовокзал.

На сайте автовокзала регулярно обновляются списки отмененных рейсов. 2 февраля их накопилось больше сотни. Перевозчики отменяют рейсы из-за морозов. Актуальный список маршрутов размещен на сайте автовокзала. Уточнить информацию можно в справочной службе по телефону (3852) 61−79−79.

Напомним: на территории Алтайского края 3 и 4 февраля ожидается небольшое потепление, с 5 по 8 февраля минимальная температура воздуха снова понизится до −33… −38 градусов, местами до −39… −44 градусов.

Утром 2 февраля под Новосибирском замерз автобус с 18 пассажирами, который выехал из Завьялово. Людей эвакуировали на другом автобусе, а машину отправили чинить в гараж.