Мстительные барнаульцы превратили авто «короля парковки» в «парашамобиль»

Во дворе одного из домов на ул. Ускова в Барнауле припаркованный автомобиль мешал вывозу мусора. Жильцы решили отомстить «королю парковки» и свалили на машину свои пакеты с мусором. Фото опубликовали в группе Barnaul22 .

Мусоровоз не мог припарковаться у подъезда, чтобы забрать все.

«Сначала пинали по колесам, потом решили научить жизни», — пишет одна из горожанок.

Участники сообщества не оценили воспитательный метод, так как водитель просто сбросит мусор, который разлетится по двору и прибавит работы дворнику, а до этого будет лежать на солнце и вонять.

«Самоутвердились за счет простой машинки, а если бы стояла дорогая какая нибудь Лексус или БМВ или Мерседес, <испугались> бы и понесли на помойку свой мусор, очень тупой поступок, машинку жалко», — говорит один из подписчиков группы.

Некоторые предположили, что машина могла сломаться и хозяин вынужден бросить ее именно в этом месте.

Другие никого не стали жалеть и окрестили авто «парашамобилем».

Ранее «АвтоВАЗ» выбрал название для будущей модели Lada.