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Автоновости

Мужчина ударил девушку на парковке и уехал. Барнаульцы негодуют

В Барнауле на парковке у здания на Солнечной поляне, 26а мужчина ударил незнакомую ему девушку, потом сел в свой автомобиль и уехал. Инцидент попал на видео.

Автомобили, парковка.
Автомобили, парковка.
altapress.ru

Мужчине не понравилось, как девушка припарковала свой автомобиль. В итоге он ударил ее по лицу, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что сначала автовладельцы выясняют отношения с помощью слов, но потом мужчина замахивается и бьет женщину.

После этого агрессивный барнаулец сел в свой автомобиль и уехал, пишут свидетели.

Комментаторы возмущаются, что даже если девушка «наговорила гадостей», то это не позволяет распускать руки.

Написала ли пострадавшая заявление на обидчика в полицию — не сообщается.

Ранее в сеть попало видео, как в аэропорту Красноярска мужчина после конфликта с полицейским повалил его на пол и начал избивать.

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