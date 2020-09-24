Избиение полицейского в Сибири попало на видео: лупили так жестко, что сразу слетела кепка

В аэропорту Красноярска мужчина после конфликта с полицейским повалил его на пол и начал избивать, сообщает « 7 канал Красноярск ».

На кадрах видно, как полицейский спокойно под руку ведет мужчину, который неожиданно бьет его по лицу, отчего у правоохранителя слетает кепка. Предположительно, в руке нападавший зажал какой-то предмет.

Далее мужчина повалил полицейского на пол и начал избивать его кулаками, при этом «противник» не сопротивлялся и прикрывал лицо.

Спустя минуту на помощь коллеге подбежал напарник, который также получил от разбуянившегося хулигана. Однако вдвоем они его скрутили.



Примечательно, что вовремя потасовки мимо спокойно ходили люди с чемоданами и не обращали внимание на происходящее.

Как сообщил телеканалу один из очевидцев, конфликт начался в кафе аэропорта.

«Выпивший мужчина подрался с другим пассажиром. Полицейский их разнял и повел зачинщика потасовки в сторону парковки. В тот момент и началась драка», — передает телеканал разъяснения собеседника.

Нападавшего арестовали. Как уточняет «Проспект Мира», им оказался 45-летний житель Вологодской области. О состоянии пострадавшего полицейского неизвестно.

Возбудили уголовное дело по факту «применения в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни или здоровья». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Республике Алтай две пьяные женщины избили полицейских — били руками и ногами, а также расцарапали и хватали за шею.