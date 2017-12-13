На Алтае автомобиль Honda слетел с трассы, двух женщин госпитализировали

Автомобиль Honda слетел с трассы. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. Автомобиль Honda слетел с трассы. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в Онгудайском районе на 668 километре Чуйского тракта. Автомобиль Honda CR-V под управлением 53-летнего мужчины слетел с дороги. Водитель не справился с управлением.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки: 41-летняя и 60-летняя женщины. Их госпитализировали в районную больницу.

Экспертиза показала, что водитель был трезв. Полицейские проводят расследование.

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