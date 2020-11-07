На Алтае автовладелец напоролся на крышку люка, сломал машину и отсудил у дорожников 230 тыс. рублей

Владелец автомобиля Nissan Murano отсудил у дорожников более 230 тыс. рублей за повреждение, полученное машиной в Барнауле на дороге из-за плохо закрепленной крышки канализационного люка. К такому выводу пришел Центральный райсуд Барнаула.

Попал в ДТП из-за люка

Машина Nissan Murano попала в ДТП из-за крышки люка ливневой канализации — он наехал на нее передним левым колесом. Как оказалось, крышка не закреплена — она поднялась и повредила нижнюю часть иномарки.

Вызванный на место аварии инспектор ДПС оставил акт о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автодороги. А владелец машины пошел судиться — требовать денег за ремонт, который обошелся ему недешево.

Стоимость восстановительного ремонта повреждений автомобиля эксперты определили в 179 тыс. рублей с учетом износа, утрату товарной стоимости — в 51 тыс.

В центре Барнаула Toyota провалилась в открытый люк. Рамзес Великий в vk.com/barneos22

За люки на дороге отвечают дорожники

Центральный райсуд счел требования обоснованными. Ведь люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТа. То есть плотно прилегать к опорной поверхности. Содержать сети ливневой канализации обязаны те, кто обслуживают дорожное покрытие.

Ремонтом этой дороги, по муниципальному контракту, занималось госпредприятие «Центральное ДСУ». А в контракте предусмотрено: до завершения выполнения работ подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на месте выполнения работ.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Дорожники не обеспечили безопасность

На суде пришли к выводу, что именно работники «Центрального ДСУ» не обеспечили безопасность работ. А вот водитель со своей стороны правила дорожного движения не нарушал.

Центральный райсуд взыскал с дорожников 230 тыс. рублей, а также судебные расходы — около 11 тыс. (госпошлина и оплата услуг специалиста по оценки ущерба). Кроме того, дорожникам придется оплатить затраты на экспертизу — 23 тыс.

23 октября суд выдал исполнительный лист по этому делу.