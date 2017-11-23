Автоновости

На Алтае пенсионер выпал из машины во время движения

Сегодня, 13:40.
Автоновости

В Горно-Алтайске 22 ноября из машины на ходу выпал пожилой мужчина, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

На Алтае пенсионер выпал из машины во время движения.
На Алтае пенсионер выпал из машины во время движения. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ЧП произошло в 12:45 в Горно-Алтайске на улице Титова,14. Пенсионер ехал в автомобиле УАЗ-396255, "Буханка". За рулем был 31-летний водитель. Пожилой мужчина открыл дверь на ходу и выпал.

Мужчину госпитализировали с травмами. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Полицейские проводят расследование.

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