На Алтае пенсионер выпал из машины во время движения.

ЧП произошло в 12:45 в Горно-Алтайске на улице Титова,14. Пенсионер ехал в автомобиле УАЗ-396255, "Буханка". За рулем был 31-летний водитель. Пожилой мужчина открыл дверь на ходу и выпал.

Мужчину госпитализировали с травмами. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Полицейские проводят расследование.

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