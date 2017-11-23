На Алтае пенсионер выпал из машины во время движения.

В Горно-Алтайске 22 ноября из машины на ходу выпал пожилой мужчина, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ЧП произошло в 12:45 в Горно-Алтайске на улице Титова,14. Пенсионер ехал в автомобиле УАЗ-396255, "Буханка". За рулем был 31-летний водитель. Пожилой мужчина открыл дверь на ходу и выпал.
Мужчину госпитализировали с травмами. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Полицейские проводят расследование.
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