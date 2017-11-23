На Алтае водитель сбил 75-летнюю пенсионерку.

ДТП произошло 22 ноября в 10:40 в селе Усть-Кокса. Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего сельчанина наехал на 75-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Она была в зоне видимости водителя.

Женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв.

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