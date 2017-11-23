Автоновости

На Алтае водитель сбил 75-летнюю пенсионерку

Сегодня, 10:50.
Автоновости

В Усть-Коксинском районе автомобилист сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

На Алтае водитель сбил 75-летнюю пенсионерку.
На Алтае водитель сбил 75-летнюю пенсионерку. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло 22 ноября в 10:40 в селе Усть-Кокса. Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего сельчанина наехал на 75-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Она была в зоне видимости водителя.

Женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus