Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Автоновости
180

На Алтае перевернулся УАЗ, пострадали пассажиры

Вечером 21 октября в Улаганском районе перевернулся автомобиль УАЗ-3962. Водитель бросил пассажиров и сбежал с места ДТП, сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП в Улаганском районе.
ДТП в Улаганском районе.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла в 17:00 на 4 километре автодороги «Улаган-Чибиля-Кара-Кудюр». За рулем автомобиля находился 42-летний сельчанин. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на проезжей части. После этого водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами доставили пассажиров автомобиля: 33-летнего жителя села Чибиля и 28-летнюю жительницу села Балыктуюль. Госпитализация потребовалась только женщине.

ДТП в Улаганском районе.
ДТП в Улаганском районе.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В настоящее время полицейские ведут розыск водителя. Возбуждено административное расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка