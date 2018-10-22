На Алтае перевернулся УАЗ, пострадали пассажиры

Вечером 21 октября в Улаганском районе перевернулся автомобиль УАЗ-3962. Водитель бросил пассажиров и сбежал с места ДТП, сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла в 17:00 на 4 километре автодороги «Улаган-Чибиля-Кара-Кудюр». За рулем автомобиля находился 42-летний сельчанин. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на проезжей части. После этого водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами доставили пассажиров автомобиля: 33-летнего жителя села Чибиля и 28-летнюю жительницу села Балыктуюль. Госпитализация потребовалась только женщине.

ДТП в Улаганском районе. Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В настоящее время полицейские ведут розыск водителя. Возбуждено административное расследование.