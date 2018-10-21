Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
160

Родственница пострадавшего в жестком ДТП водителя «Лады-Калины» разыскивает свидетелей

21 октября в сети появилось обращение девушки, которая представилась сестрой пострадавшего днем ранее в ДТП водителя «Лады-Калины». Она пишет, что ее брат находится в тяжелом состоянии, а виновника происшедшего отпустили. Девушка просит откликнутся свидетелей, которые бы подтвердили, что в момент аварии он был пьян.

ДТП на проспекте Ленина с участием ВАЗа и "Калины".
ДТП на проспекте Ленина с участием ВАЗа и "Калины".
(go_barnaul, Иван Рыжов)

«Я родная сестра пострадавшего в „Калине“ водителя. Сейчас была в первой городской. Все четверо тяжело пострадали. Мой брат на искусственной вентиляции легких в реанимации, прооперирован, у него черепно-мозговая травма, рваные раны и перелом лицевых костей, переломы ребер, разрыв диафрагмы», — сообщила девушка.

По ее словам, виновник ДТП, которые пытался скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, не задержан, его отпустили.

Обращение сестры пострадавшего 20 октября в ДТП водителя &quot;Лады-Калины&quot;
Обращение сестры пострадавшего 20 октября в ДТП водителя «Лады-Калины»
vk.com/incident22

Напомним, ДТП произошло 20 октября в 00:50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. Полицейские предварительно установили, что в ДТП виноват 31-летний водитель ВАЗа. Он проехал перекресток на красный свет. В ГУ МВД установили, что у него не было прав.

В «шестерке» пострадала 44-летняя женщина-пассажир, в Kalina — 49-летний водитель и 19-летние парень и девушка. Всех с различными травмами госпитализировали в городскую больницу № 1.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка