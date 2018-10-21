Родственница пострадавшего в жестком ДТП водителя «Лады-Калины» разыскивает свидетелей

21 октября в сети появилось обращение девушки, которая представилась сестрой пострадавшего днем ранее в ДТП водителя «Лады-Калины». Она пишет, что ее брат находится в тяжелом состоянии, а виновника происшедшего отпустили. Девушка просит откликнутся свидетелей, которые бы подтвердили, что в момент аварии он был пьян.

ДТП на проспекте Ленина с участием ВАЗа и "Калины".

«Я родная сестра пострадавшего в „Калине“ водителя. Сейчас была в первой городской. Все четверо тяжело пострадали. Мой брат на искусственной вентиляции легких в реанимации, прооперирован, у него черепно-мозговая травма, рваные раны и перелом лицевых костей, переломы ребер, разрыв диафрагмы», — сообщила девушка.

По ее словам, виновник ДТП, которые пытался скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, не задержан, его отпустили.

Обращение сестры пострадавшего 20 октября в ДТП водителя «Лады-Калины» vk.com/incident22

Напомним, ДТП произошло 20 октября в 00:50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. Полицейские предварительно установили, что в ДТП виноват 31-летний водитель ВАЗа. Он проехал перекресток на красный свет. В ГУ МВД установили, что у него не было прав.

В «шестерке» пострадала 44-летняя женщина-пассажир, в Kalina — 49-летний водитель и 19-летние парень и девушка. Всех с различными травмами госпитализировали в городскую больницу № 1.