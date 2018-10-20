В полиции рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на проспекте Ленина в Барнауле

В столкновении ВАЗ-2106 и Lada Kalina на перекрестке проспекта Ленина и улицы Никитина пострадало 4 человека, уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП на проспекте Ленина с участием ВАЗа и "Калины".

В «шестерке» пострадала 44-летняя женщина-пассажир, в Kalina — 49-летний водитель и 19-летние парень и девушка. Всех с различными травмами госпитализировали в городскую больницу № 1.

Полицейские предварительно установили, что в ДТП виноват 31-летний водитель ВАЗа. Он проехал перекресток на красный свет. В ГУ МВД установили, что у него не было прав.

Напомним, ДТП произошло 20 октября в 00:50. Свидетели сообщали, что водитель ВАЗа уходил от погони. ГУ МВД в своем сообщении эту информацию не опровергает и не подтверждает. В Kalina зажало людей, на место вызывали отряд спасателей. Погибших нет.