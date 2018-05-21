На Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью. Фото : vk.com/avarcomdtp. На Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью. Фото : vk.com/avarcomdtp. На Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью. Фото : vk.com/avarcomdtp. На Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью. Фото : vk.com/avarcomdtp. На Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью. Фото : vk.com/avarcomdtp. На Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью. Фото : vk.com/avarcomdtp.

В пресс-службе ГИБДД по Республике Алтай рассказали, что ДТП произошло около 15:00 на 694 километре Чуйского тракта. Автомобиль Scania под управлением 33-летнего жителя Алтайского края наехал на железобетонное барьерное ограждение и опрокинулся на обочину. Авария произошла, потому что мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП водителя с полученными травмами госпитализировали. На снимках с места ДТП видно, что бензовоз получил серьезные повреждения. От удара смяло кабину. По словам очевидцев, в реку вылилось горючее.

Напомним, в Бийске вечером 20 мая в жестком ДТП погиб водитель Toyota.

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