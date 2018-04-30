На Алтае сдававшая назад Mazda насмерть задавила женщину

48-летняя женщина погибла под колесами автомобиля Mazda Premacy в Шебалинском районе Республики Алтай. Авария произошла 28 апреля около 21:00 в урочище Барсуган, сообщает республиканское МВД. Водитель бросил машину и скрылся с места аварии.
33-летний житель села Дъектиек, сидевший за рулем Mazda, сдавал назад и не убедился в безопасности маневра. В результате машина наехала на сельчанку из Мыюты. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Устанавливается местонахождения виновника ДТП, проводится доследственная проверка.
В тот же вечер около 19:30 в Шебалинском районе между селами Верх-Кукя и Барагаш опрокинулся ВАЗ-21140. В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами обратились пассажиры автомобиля: женщина с двумя детьми 8 и 9 лет. А водитель также покинул место происшествия. Его тоже разыскивает полиция
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