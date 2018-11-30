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На Алтае в ДТП погибла женщина, еще пять человек доставлены в больницу

Вечером 29 ноября в Республике Алтай произошла авария, в которой погибла 46-летняя жительница Горно-Алтайска, сообщает республиканское МВД.

В ДТП в Майме погибла женщина, еще пять человек получили травмы. 29 ноября 2018 года.
В ДТП в Майме погибла женщина, еще пять человек получили травмы. 29 ноября 2018 года.
04.мвд.рф

Авария случилась в 22:40 в Майме на улице Подгорной. На перекрестке столкнулись автомобили Toyota Cresta и ВАЗ-21103.

За рулем японского автомобиля ехал 34-летний житель Улаганского район. По предварительным данным, Toyota выезжала со второстепенной дороги на главную. Водитель этой машины не предоставил преимущество в движении ВАЗу, за рулем которого был 37-летний житель столицы республики.

В результате столкновения на месте от полученных травм до приезда скорой помощи скончалась женщина.

В ДТП в Майме погибла женщина, еще пять человек получили травмы. 29 ноября 2018 года.
В ДТП в Майме погибла женщина, еще пять человек получили травмы. 29 ноября 2018 года.
04.мвд.рф

В приемный покой Республиканской больницы были доставлены оба водителя и три пассажира автомобиля Toyota. Госпитализированы все кроме водителя автомобиля ВАЗ. Оба водителя, по данным полиции, были трезвыми.

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