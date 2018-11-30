На Алтае в ДТП погибла женщина, еще пять человек доставлены в больницу

Вечером 29 ноября в Республике Алтай произошла авария, в которой погибла 46-летняя жительница Горно-Алтайска, сообщает республиканское МВД.

В ДТП в Майме погибла женщина, еще пять человек получили травмы. 29 ноября 2018 года. 04.мвд.рф