На Алтае в ДТП погибла женщина, еще пять человек доставлены в больницу

Авария случилась в 22:40 в Майме на улице Подгорной. На перекрестке столкнулись автомобили Toyota Cresta и ВАЗ-21103.
За рулем японского автомобиля ехал 34-летний житель Улаганского район. По предварительным данным, Toyota выезжала со второстепенной дороги на главную. Водитель этой машины не предоставил преимущество в движении ВАЗу, за рулем которого был 37-летний житель столицы республики.
В результате столкновения на месте от полученных травм до приезда скорой помощи скончалась женщина.
В приемный покой Республиканской больницы были доставлены оба водителя и три пассажира автомобиля Toyota. Госпитализированы все кроме водителя автомобиля ВАЗ. Оба водителя, по данным полиции, были трезвыми.