На Алтае в жестком ДТП "Газель" перевернулась на крышу, а Nissan смяло. Фото : Иван Хлыстунов в vk.com/incident_22. На Алтае в жестком ДТП "Газель" перевернулась на крышу, а Nissan смяло. Фото : Иван Хлыстунов в vk.com/incident_22.

Автомобили получили серьезные повреждения. После столкновения "Газель" перевернулась на крышу, а Nissan X-Trail от удара сильно смяло.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что в аварии пострадавших нет. Проводят проверку.

Напомним, на трассе Барнаул-Бийск 21 июня с дороги слетел грузовик.

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