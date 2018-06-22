Днем 21 июня в Ельцовском районе столкнулись "Газель" и автомобиль Nissan X-Trail, пишут очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
На Алтае в жестком ДТП "Газель" перевернулась на крышу, а Nissan смяло. Фото : Иван Хлыстунов в vk.com/incident_22.
На Алтае в жестком ДТП "Газель" перевернулась на крышу, а Nissan смяло. Фото : Иван Хлыстунов в vk.com/incident_22.
Автомобили получили серьезные повреждения. После столкновения "Газель" перевернулась на крышу, а Nissan X-Trail от удара сильно смяло.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что в аварии пострадавших нет. Проводят проверку.
Напомним, на трассе Барнаул-Бийск 21 июня с дороги слетел грузовик.
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