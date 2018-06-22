Фура слетела с трассы Барнаул-Бийск

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Происшествия

На трассе Барнаул-Бийск 21 июня произошло ДТП - с дороги слетел грузовик, сообщили подписчики группы "Инцидент Барнаул".

Фура слетела с трассы.
Фура слетела с трассы. Фото: "Инцидент Барнаул" в vk.com.

По свидетельству очевидцев, у фуры лопнуло переднее колесо.

На дороге был виден длинный след торможения - водитель очевидно пытался остановить и выправить машину, но ему это не удалось. 

Водитель жив. 

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