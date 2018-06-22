Фура слетела с трассы Барнаул-Бийск

На трассе Барнаул-Бийск 21 июня произошло ДТП - с дороги слетел грузовик, сообщили подписчики группы "Инцидент Барнаул".
По свидетельству очевидцев, у фуры лопнуло переднее колесо.
На дороге был виден длинный след торможения - водитель очевидно пытался остановить и выправить машину, но ему это не удалось.
Водитель жив.
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