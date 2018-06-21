Вой сирен и густой дым: в Барнауле загорелся хлебозавод

Пожар на хлебозаводе. Фото: Светлана Абрамова в vk.com/barneos22. Пожар на хлебозаводе. Фото: Дмитрий Гриценко в vk.com/barneos22. Пожар на хлебозаводе. Фото: Валерий Карпов в vk.com/barneos22. Пожар на хлебозаводе. Фото: Светлана Абрамова в vk.com/barneos22. Пожар на хлебозаводе. Фото: Евгений Павлов в vk.com/barneos22.

Здание находится на улице Петра Сухова. На снимках с места ЧП видно, что из-под крыши хлебозавода идет густой дым. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.

По словам очевидцев, пожарные начали разбирать крышу. О пострадавших не сообщается.