Вой сирен и густой дым: в Барнауле загорелся хлебозавод

В Барнауле днем 21 июня произошел пожар на хлебозаводе №4, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Пожар на хлебозаводе. Фото: Светлана Абрамова в vk.com/barneos22.
Пожар на хлебозаводе. Фото: Дмитрий Гриценко в vk.com/barneos22.
Пожар на хлебозаводе. Фото: Валерий Карпов в vk.com/barneos22.
Пожар на хлебозаводе. Фото: Светлана Абрамова в vk.com/barneos22.
Пожар на хлебозаводе. Фото: Евгений Павлов в vk.com/barneos22.
Здание находится на улице Петра Сухова. На снимках с места ЧП видно, что из-под крыши хлебозавода идет густой дым. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.
По словам очевидцев, пожарные начали разбирать крышу. О пострадавших не сообщается.
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